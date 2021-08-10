«الاتصالات»: الجامعة المعلوماتية ستوفر فرص للمتفوقين في الثانوية العام

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا العلومات، إن الجامعة المعلوماتية هدفها خلق جيل متعمق في تكنولوجيا المعلومات لوضع مصر في المكانة التي تستحقها بين الدول، كما توفر فرص تعليم ذات مميزات كثيرة في ظل رغبة كثير من الشباب للسفر إلى الدراسة خارج مصر، وعدم قدرة بعض أولياء الأمور على دفع المصاريف أو الخوف على تسفير أبناءهم، لذا تعاقدت مصر مع جامعة «بردو» في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن للطالب من خلالها أن يدرس السنة الأخيرة فيها لكي يحصل على بكالوريوس مزدوج، وهذا يقلل التكلفة المالية على الطلاب لتكون عام بدلًا من عدة أعوام.

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الطالب سيدرس تعليم على أحدث النظم والمناهج، لأنه سيخضع تحت إشراف الجامعة التي جرى إنشاؤها بقرار من الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الجامعة ستوفر فرص للمتفوقين خاصة أوائل الثانوية العامة إذا اجتازوا الاختبارات، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا العلومات، أن الجامعة جادة ومتعاقدة مع جامعات عالمية مرموقة، ويجب أن يكون الطالب على متسوى أكاديمي وعلمي متميز يواكب ما يطلب منه من أعباء دراسية.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا العلومات، أن الجامعة ستضم تخصصات تشمل الفنون الرقمية، والتي تستخدم في الخدع السينمائية والألعاب الإلكترونية، بجانب كلية هندسة حاسبات.