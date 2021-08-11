والدة الطفلة الفلسطينية «بيان» بعد تدخل الرئيس السيسي: «رجال معهد ناصر واقفين معنا ومهتمين بيها»

قالت وردة أحمد، والدة الطفلة الفلسطينية «بيان»، إن الأطباء في معهد ناصر ذكروا أن ابنتها مصابة بمرض جلدي شبيه بالصدفية، وحصلت على العلاج وتتحسن حالتها، مبينة أن الأطباء لم يحددوا المدة التي سيستغرقها العلاج، متابعة: «إن شاء الله نرجع وهي سليمة ونكون مبسوطين، ورجال معهد ناصر واقفين معنا ومهتمين بيها، ده إحنا إخوات والنبي».

المرض غير منتشر في العائلة

وأضافت «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه لا يوجد شخص في أسرتها ولا أسرة زوجها مصاب بنفس المرض الجلدي، مبينة أن نفسية ابنتها حاليًا أفضل بعد أن قلت الحبوب في جسدها، مستطردة: «من يوم ما جينا بنأكل أكل مصري».

معهد ناصر يستقبل الطفلة لعلاجها

واستقبلت مستشفى معهد ناصر الطفلة لعلاجها بعد إصابتها بمرض جلدي نادر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، و ذكرت الدكتور هالة زايد في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الطفلة انتقلت الأحد الماضي للعلاج في معهد ناصر تحت إشراف فريق طبي يضم أطباء وممرضين متخصصين في الباطنة والأطفال والجلدية والمناعة.