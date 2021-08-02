«نقل النواب» تعليقا على استجابة الرئيس لعلاج الطفلة الفلسطينية «بيان»: إنسانيته عبرت كل الحدود

وصف النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة أب فلسطيني من قطاع غزة طالب بعلاج طفلته التي تُعانى من مرض جلدي خطير، بأنه موقف إنساني رفيع المستوى من الرئيس السيسي، مؤكدً أن المواقف الإنسانية لرئيس الجمهورية أصبحت عابرة للحدود ومساندة لكل من يطلب الدعم من مصر.

مصر تستضيف 5 ملايين مواطن لا يحملون جنسيتها

ووجه «عابد» في بيان، اليوم الإثنين، تحية للرئيس السيسي على جميع مواقفه الإنسانية مع المصريين وغيرهم من الأشقاء العرب والأفارقة ومختلف دول العالم، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن مصر تستضيف أكثر من 5 ملايين مواطن لا يحملون الجنسية المصرية.

وأضاف النائب أن مصر أول دولة على مستوى العالم، تشطب كلمة «لاجئ» من قاموسها الإنساني، وتعتبر كل من يعيش على أرضها وتحت سمائها ويشربون من نيلها هم من المصريين.

الأب الفلسطيني يشكر الرئيس

في سياق آخر، شكر المواطن الفلسطيني محمود الدبس والد الطفلة «بيان»، للرئيس عبد الفتاح السيسي لتكفله بعلاج ابنته في مصر، معربا عن حبه وتقديره واحترامه الكامل للرئيس السيسي للاستجابة لمناشدته، واصفا إياه بـ«الرئيس الإنسان»، وكذلك على دعمه الدائم لقطاع غزة بصفة عامة وشعبها بصفة خاصة.

وكانت عائلة الطفلة الفلسطينية بيان محمود، قد نشرت مناشدة لعلاجها، قائلة: «الإخوة والأخوات في مصر، هذه الطفلة الفلسطينية بيان من غزة تُعاني من مرض جلدي وحالتها خطيرة ويجب تحويلها إلى مصر للعلاج لعدم توفره في غزة، ولا تملك عائلتها ثمن السفر أو توفير العلاج لها».