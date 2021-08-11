12 معلومة عن روبوت «الممرضة شمس»: تتحدث بالعامية وتعقم الأماكن

أعلنت جامعة عين شمس عن اختبار أول روبوت لوظيفة «ممرضة آلية» من تنفيذ فريق بحثي من كلية الحاسبات والمعلومات، ويحمل اسم «شمس» وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني وقيادات الجامعة.

الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، كشفت تفاصيل الروبوت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وأبرز المعلومات التي ذكرتها عن «شمس» نرصدها لكم كما يلي:

1-كانت فكرة لمشروع تخرج للطلاب وكانت فكرة بدائية.

2-خرجت الفكرة بشكلها البدائي وأعلن رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني دعم الفكرة بشكل أقوى وبعناصر فاعلة نظرًا لأن القطاع الطبي كان يحتاج لدعم الكتروني في هذا الوقت وكان ينقصنا الربوت الذي يتحدث العربية بطلاقة.

3-تتحدث العامية أيضًا ليمكنها التحدث مع المريض بسهولة وبلهجة مفهومة.

4-تجيد خريطة المكان وتستطيع الذهاب لأي مكان يتم توجيهها له ولا تخرج عن الأماكن المحددة لها وخريطة تواجدها.

5-يمكنها التحرك في أكثر من مكان طبقًا للخرائط المحملة عليها، تحصل على خريطة المكان وتتعرف عليه بدقة أكثر من البشر.

6-يمكنها التعرف على الأشخاص ولديها تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعرف الأشخاص المصرح لهم بمنحها تعليمات ولا تقبل تعليمات من غيرهم.

7-تتعرف على الأشخاص سواء أطباء أو تمريض أو مرضى وترحب بهم وتتجاوب معهم.

8-تحول الكلام إلى سطور مكتوبة على شاشتها وتنفِّذه.

9-تستطيع نقل مكالمة بالصوت والصورة بين الطبيب والمريض ويستطيع المريض عبر شاشتها أن يرى الطبيب وأن يراه الطبيب أيضًا وأن يتحدثوا سويًا.

10-تستطيع القيام بعمليات التعقيم للأماكن الموجود فيها عدوى قد تضر البشر ومزودة بمواسير تمكنها من تعقيم المكان بسهولة.

11-سيعملون في المستقبل لتطويرها بحيث تعطي الحقن للمرضى.

12-تتحدث شمس بصوت عادي إلكتروني ولا تتحدث بصوت أحد الشخصيات المشهورة.