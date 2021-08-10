«شمس».. أول روبوت ممرضة بجامعة عين شمس: يتحدث العربية

شهد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، اختبار أول روبوت «ممرضة آلية» من تنفيذ فريق بحثي من كلية الحاسبات والمعلومات، و يحمل اسم «شمس».

وقال رئيس الجامعة، إن فكرة الروبوت جاءت نابعة من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وضرورة اتباع إجراءات الوقاية؛ لذا حرص طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على تنفيذ مشروع يخدم المريض ويصب في مصلحة القطاع الصحي بالدرجة الأولى.

وأكد «المتيني» أن الجامعة تبنت مشروع الطلاب وسخرت له كل الإمكانات حتى يخرج بالشكل الأمثل ويمكن تعميمه على نطاق واسع، كما تم التوجيه بالتواصل بين فريق كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الطب وكلية التمريض حتى يتم تقديم مشروع متكامل يفي بالأغراض التي خصص لها.

من جانها، أشارت الدكتورة نجوى بدر، إلى أن الروبوت «شمس» يتحدث العربية ويستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء، كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض، ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض، كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك وفقًا للوجهة المرادة.

وأضافت أنه يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل وإحضار الدواء من الصيدلية وإعطاءه للمريض، كما يمكنه تنفيذ التواصل بين المريض والطبيب المعالج عن طريقة خاصية الفيديو كول، كما يقوم بعمليات التعقيم.