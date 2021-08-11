الاتصالات: الخط الساخن لمصر الرقمية ينهي خدمات المواطنين بـ«التليفون»

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الدولة تعمل على بناء مجتمع رقمي يضم كوادر مؤهلة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وميكنة ورقمنة الخدمات التي تقدم للمواطن من قبل الحكومة، حتى يحصل على خدماته بطريقة سهلة وميسرة ومحوكمة، وهو ما تقدمه منصة مصر الرقمية.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنّ المنصة تقدم نحو 90 خدمة في مختلف المجالات، بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمة، كبطاقات التموين للمستحقين وتجديد رخص المركبات وخدمات التوثيق وإصدار التوكيلات وخدمات التأمينات الاجتماعية.

وأوضح أنّه حال لم يستطع المواطن التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر، فعليهم التوجه لأكثر من 500 من مكاتب البريد التي تقدم خدماتها للمواطنين من خلال الموظفين، لافتا إلى أنّه حال لم يرغب المواطن في الدخول على المنصة أو الذهاب لأي من مكاتب البريد، فيستطيع الاتصال على الرقم 15999، وهو الخط الساخن لمنصة مصر الرقمية، ويساعده العاملون هناك في الحصول على ما يريد: «زمايلنا هيخلصوا الخدمة للمواطن وهو على التليفون».

وأكد أنّ كل الخدمات تتم من خلال تنسيق مسبق بين الوزارات المعنية التي تقدّم خدماتها عبر المنصة: «لو عايز أجدد رخصة سيارتي أقدر أدخلها على المنصة وأجددها وتجيلي لحد البيت، من غير ما أروح لأي جهة حكومية أو أكتر عشان أعمل الرخصة، وكل الخدمات بنقدر نعملها للمواطنين بشكل ميسر».