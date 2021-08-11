«الأرصاد»: بدء فصل الخريف «ربيع مصر» رسميا 23 سبتمبر

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت موجه حارة على مدار الـ10 أيام الماضية، ارتفعت فيها درجات الحرارة بشكل كبير، حتى بدأت درجات الحرارة في الانخفاض هذا الأسبوع، موضحة «لكن درجات الحرارة لاتزال أعلي من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام».

شاكر: درجات الحرارة المرتفعه لا تؤثر على مصر وحدها

وأوضحت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن سبب ارتفاع درجات الحرارة نسبيا عن معدلاتها الطبيعية منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، قائلة: «درجات الحرارة المرتفعه لا تؤثر على مصر وحدها، ولكنها تؤثر على دول الشرق الأوسط ودول جنوب وشرق أوروبا».

وأضافت: أن الهيئة الدولية لللمناخ التابعة للأمم المتحدة أصدرت أخر تقاريرها أول أمس، حيث أفادت بأن التغييرات المناخية تدق جرس الإنذار لكل دول العالم بضرورة الانتباه نحو التغير المناخي، قائلة: «أن ارتفاع درجات الغلاف الجوي لكرة الأرض لدرجة ونصف ده رقم كبير أوي بيؤدى لتغييرات مناخية كبرى من سيول وأعاصير وفيضانات وحرائق».

وأكدت أن فصل الشتاء سيبدأ رسميا في 21 ديسمبر، والخريف يبدأ 23 سبتمبر، وسيكون الأخير ربيع مصر، حيث ستكون درجات الحرارة فيه معتدله تماما: «حتى الآن مفيش حاجة بتقول أنه هيكون فيه موجات حارة في فصل الخريف».