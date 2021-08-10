درجات الحرارة في بني سويف اليوم.. حار رطب

سجلت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة بني سويف، 39 درجة نهارًا، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، في ظل موجة الطقس الحارة التي تشهدها المحافظة والتي تكون ذروتها نهاراً حتى ساعات الليل، وسط اختفاء نسمات الهواء على كورنيش المدينة، وإرتفاع معدلات الرطوبة، إلا أن درجة الحرارة تتراجع مع نهاية اليوم لتسجل 25 درجة تقريبًا.

درجة الحرارة اليوم في بني سويف

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية فإن درجة الحرارة اليوم الإثنين، في بني سويف سجلت 39 درجة مئوية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ما يتسبب في الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الطقس في بني سويف

وتشهد محافظة بني سويف استمرار الموجه الحارة والتي تمتد لعدة أيام، وتسببت في إحجام المواطنين عن الخروج للشوارع نهارًا، للابتعاد عن أشعة الشمس الحارقة، إضافة إلى الهرب للمصايف لنزول البحر والاستمتاع بمياهه.

حالة الطقس ليلاً في بني سويف

ويسود طقس مائل للحرارة ليلا رطب على محافظة بني سويف، وتتراجع درجات الحرارة مع نهاية اليوم وفق خبراء الأرصاد، مشيرين إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات.

تحذيرات الأرصاد من ارتفاع درجة الحرارة ببني سويف

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ في عدد من المحافظات، ومنها بني سويف حيث يسود طقس حار رطب على مختلف أنحاء المحافظة.