درجات الحرارة اليوم في بني سويف.. طقس مائل للحرارة ورطب ليلا

سجلت درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظة بني سويف، 38 درجة نهارًا، وفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، في ظل موجة الطقس الحارة التي تشهدها المحافظة والتي تكون في ذروتها نهاراً حتى ساعات الليل، وسط اختفاء نسمات الهواء على كورنيش المدينة، وإرتفاع معدلات الرطوبة، وتوقعات بتراجع درجة الحرارة مع نهاية اليوم لتسجل 25 درجة تقريبًا.

درجة الحرارة اليوم في بني سويف

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية فإن درجة الحرارة اليوم الأربعاء في بني سويف تصل إلى 38 درجة مئوية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ما يتسبب في الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الطقس في بني سويف

وتشهد محافظة بني سويف استمرار الموجه الحارة والتي تمتد لعدة أيام، وتسببت في إحجام المواطنين من الخروج للشارع نهارًا، للابتعاد عن أشعة الشمس الحارقة، إضافة إلى الهرب إلى المصايف لنزول البحر والاستمتاع بمياهه.

حالة الطقس ليلاً في بني سويف

وتشهد المحافظة طقسا مائل للحرارة ليلا، رطب على كافة أنحاء المحافظة وسط توقعات بتراجع درجات الحرارة مع نهاية اليوم وفق خبراء الأرصاد، مشيرين إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجة إلى إثنين.

تحذيرات الأرصاد من ارتفاع درجة الحرارة ببني سويف

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في عدد من المحافظات، ومنها بني سويف حيث يسود طقس حار رطب على مختلف أنحاء المحافظة.