ارتباك حركة السفر فى ألمانيا بسبب إضراب عمال السكة الحديد

تسبب إضراب عمال السكك الحديدية فى جميع أنحاء ألمانيا إلى توقف عدد كبير من قطارات المسافات الطويلة والركاب اليوم الأربعاء، حيث سارع المصطافون لإعادة ترتيب خطط سفرهم، فيما اضطر الأطفال في المدن الكبرى، مثل برلين، لاستقلال الحافلات والترام للوصول إلى المدارس.

وقالت شركة «دويتشه بان»، المشغلة للقطارات: إنها اضطرت لإلغاء ثلاثة من كل أربعة من قطارات المسافات البعيدة يومي الأربعاء والخميس وذلك بسبب الإضراب الذي بدأ تنفيذه سائقو القطارات، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

وحثّت الشركة الركاب على الامتناع عن السفر غير الضروري، مشيرة إلى أنها سترفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للسماح بحجز كل المقاعد.

بينما بدأ أعضاء نقابة سائقى القطارات إضرابهم ليلة الثلاثاء، حيث قالت النقابة إن 95% من أعضائها صوتوا لدعم هذه الخطوة للضغط لزيادة الرواتب.

ويطالب الاتحاد بزيادة الرواتب بنسبة 3.2% وإعانة فيروس كورونا لمرة واحدة بقيمة 600 يورو «703 دولارات»، لكن شركة دويتشه بان، الألمانية للقطارات رفضت هذه المطالب.

وخسرت الشركة مليارات الدولارات منذ بداية الوباء والفيضانات الأخيرة التي دمّرت أو ألحقت أضرارًا بالكثير من خطوط السكك الحديدية.

ويعتمد المسافرون في 11 من أصل 16 ولاية في ألمانيا بشكل كبير على القطارات للتنقل في إجازة الصيف.

وأفادت شركة «دويتشه»: «بأن العملاء الذين اشتروا بالفعل تذاكر للأيام المقبلة يمكنهم طلب استرداد الأموال».