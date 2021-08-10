قتيل و13 مصابا في حادث اصطدام حافلة بشاحنة في ألمانيا

لقيت امرأة مصرعها، وأصيب 13 آخرون؛ إثر اصطدام شاحنة بحافلة في وسط ألمانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ولقيت المرأة، 29 عامًا، مصرعها، في الحادث الذي وقع في بلدة لانغنهاغن القريبة من مدينة هانوفر، وأصيب السائقان وعدد من ركاب الحافلة، فيما يعاني ثلاثة من المصابين من جروح بليغة، بينهم طفل في الرابعة من عمره.

وقع الحادث مساء الاثنين، عند تقاطع شارع في لانغنهاغن، حيث تم إطفاء إشارات المرور.

وقالت السلطات إنه كان يتعين على سائق الحافلة التوقف عند مفترق الطرق لإفساح الطريق للشاحنة، لكنه لم يفعل، ما أدى الى الاصطدام.

وذكرت الوكالة الألمانية، أنه نظرًا لإصابة كلا السائقين، لم تتمكن الشرطة بشكل كامل من التحقيق في الحادث حتى الآن.