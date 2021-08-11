خالد قاسم: البدء في تطوير قرى محافظتي أسيوط والمنيا قريبا

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن توجيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخير بتسريع وتيرة الإنجاز في تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد يأتي انعكاساً لاهتمام الدولة بتحقيق التنمية في محافظتي سوهاج وقنا منذ عام 2018، وذلك بالشراكة مع البنك الدولي.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة اختارت هاتين المحافظتين للبدء بهما وفق معدلات الاحتياج بين المحافظات الأكثر احتياجاً للتطوير، والآن تم التوسع بالبرنامج حتى يشمل كلاً من محافظتي أسيوط والمنيا.

وأوضح أنه من المقرر إطلاق خطة تطوير لمحافظتي المنيا وأسيوط، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وفيها سيتم تطوير الأبنية التعليمية والصحية والمرافق الأساسية من مياه وصرف صحي والأبنية التعليمية والصحية وغيرها من نقاط التدخل.

وأكد أن المناطق الصناعية دائماً ما تكون بحاجة لمرافق وبنية تحتية قوية لإتمام الأعمال، لافتاً إلى أن اختيار المشروعات التي سيجري تنفيذها في تلك المناطق سيعتمد على توفير موارد طبيعية وأخرى بشرية، بخلاف الاهتمام بإنشاء مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة لأهالي تلك المحافظات.

وكان المهندس ياسر عبدالوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات، قد قال في تصريح سابق، إن الوزارة أطلقت مبادرة «مشروعك» في عام 2015، بالتعاون مع 6 بنوك حكومية واستثمارية لتمويل راغبي الحصول على قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدمت قروضًا بـ20 مليار جنيه بواقع 175 ألفًا و200 مشروع ووفرت 1.2 مليون وظيفة عمل.