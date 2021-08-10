«التنمية المحلية» عن قروض «مشروعك»: قيمتها 20 مليار جنيه.. ووفرت 1.2 مليون وظيفة

قال المهندس ياسر عبدالوهاب مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات، إنَّ الوزارة أطلقت مبادرة «مشروعك» في عام 2015 بالتعاون مع 6 بنوك حكومية واستثمارية لتمويل راغبي الحصول على قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدمت قروض بـ20 مليار جنيه بواقع 175 ألفًا و200 مشروع ووفرت 1.2 مليون وظيفة عمل.

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وهدير أبو زيد، أنَّ 80% من الإقراض تمّ في الفترة بين عامي 2018 و2020 بواقع 16 مليار جنيه، وهو ما يعني أنَّ التعثر ليس قويًا.

وتابع: «وفرنا أكثر من 1000 تدريب للموظفين، وأصبحت لديهم القدرة على التعامل مع العملاء بشكل جيد ومنحهم التمويل»، لافتًا إلى أنَّ أغلب العملاء يتقدمون بطلبات الحصول على قروض مع تقديم فكرة مشروعهم، وهو ما جعل الوزارة تفكر في خلق قيمة مضافة، حيث بدأت في خلق شبكة من العلاقات مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئات أخرى داعمة للمشروعات.

وأردف مستشار وزير التنمية المحلية: «خلال هذه المدة ظهرت مبادرة شغلك في قريتك، والتي أطلقها اتحاد الصناعات، وتبنتها الوزارة، وهو ما أدى إلى تعزيز الشراكة بينه والقطاع العام، وتنص على أن يحصل على قطعة أرض بحق انتفاع لفترة تحددها دراسة الجدوى وقد تصل إلى 25 سنة لأن المشروعات تنموية، وإذا ثبت نجاح المشروع فإنها تجدد مرة أخرى، حيث يبني عليها مجمع صناعي بواسطة القطاع الخاص».

واستكمل: «القطاع الخاص سيبنى مبنى يحتوي على مشروعات متوسطة، أي أن مبيعاتها تصل إلى 200 مليون جنيه وحوله مجموعة من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وهو ما يوفر الوظائف في القرى».