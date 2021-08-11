يبحث كثير من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن نتيجة تنسيق الصف الأول الثانوي 2021، عبر موقع تنسيق المدارس الثانوية الإلكتروني، الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تستعرض «الوطن» في السطور التالية نتيجة تنسيق الصف الأول الثانوي 2021، وخطوات تسجيل الرغبات، على النحو التالي:

نتيجة تنسيق الصف الأول الثانوي 2021

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فنتيجة تنسيق المدارس الثانوية سيتم الإعلان عنها قريبا، ويمكن حصول الطلاب على النتيجة من خلال الدخول على هذا الرابط.

ويجب على الطالب إدخال الرقم القومي، والضغط على زر الاستعلام عن نتيجة قبول الالتحاق بالصف الأول الثانوي، في المدارس التي سجل رغباتها بها في المرحلة الأولى.

خطوات التسجيل في موقع تنسيق المدارس الثانوية

وحتى يتمكن الطالب من تسجيل الرغبات المطلوبة، للالتحاق بالصف الأول الثانوي سواء العام أو الفني أو التجاري، يجب اتباع عدة خطوات كما يلي:

- الدخول على موقع «مديرية» تنسيق المدارس الثانوية من هنـــا.

- تسجيل الدخول على الموقع من خلال استخدام البريد الإلكتروني للطالب وكلمة السر.

- إدخال الرقم القومي للطالب، وتحديد المحافظة التابع لها، والضغط على موافق.

- تظهر بيانات الطالب على الشاشة، يجب مراجعاتها بدقة من حيث الاسم والدرجات.

- اختيار نوع الثانوية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- تسجيل الرغبات الخاصة بالمدارس التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- الضغط على «حفظ البيانات».

- ينصح الطالب أو ولي الأمر بطباعة الاستمارة الرغبات، كوثيقة يمكن الرجوع إليها حال حدوث خطأ.

رابط نتيجة تنسيق أولى ثانوي 2021/2022

وسيتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء فترة التسجيل للمرحلة الأولى لتنسيق المدارس الثانوية، ويمكن متابعة النتيجة من هنا.