المشاركة الأكبر.. 7 أفلام مصرية فى الدورة الـ5 من الجونة السينمائى

كشفت إدارة الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر إقامته في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر المقبل، عن تفاصيل الدورة الجديدة التي يشارك فيها 7 أفلام مصرية ضمن الأقسام المختلفة لبرنامجه، لتعتبر تلك المشاركة المصرية الأكبر منذ إنطلاق فعاليات المهرجان.

ويشارك فيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، ويعتبر ذلك العرض الأول للفيلم بعد حصوله على جائزة الـ«فيبريسي»، والجائزة الكبري من مسابقة أسبوع النقاد في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، ومن فينيسيا يعرض فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب، والذى تدور أحداثه حول المراهقة الفلسطينية «أميرة»، التي كبرت معتقدة أنها جاءت إلى الدنيا بواسطة تهريب السائل المنوي لأبيها السجين، ويتزعزع حسها بالهوية عندما يحاول والدها تكرار تجربة الإنجاب، فتُظهر التحاليل المعملية عقمه.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة يشارك فيلم «كباتن الزعتري» إخراج علي العربي، بالإضافة إلى فيلم «العودة» للمخرجة سارة الشاذلي، وتدور أحداث الفيلم حول «سارة» التي تتغير خططتها بسبب الجائحة العالمية، لتجد نفسها عالقة في المنزل الذي قضت به سنوات طفولتها مع والديها بعد العيش خارجًا لمدة 10 سنوات.

وتقضي سارة الوقت معهما بسبب أوضاع الحظر والإغلاق، وتشعر بتوجب تسجيل لحظاتها الثمينة مع والدها في فيلم، للمرة الأولى، تشعر سارة بأن قرار عودتها إلى مصر كان صحيحًا.

وفي قسم الأفلام الروائية القصيرة يعرض فيلمي «خديجة» للمخرج مراد مصطفى، و«القاهرة - برلين» إخراج أحمد عبد السلام، وفي قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة يعرض فيلم «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري.

ومن جانبه، قال مدير المهرجان، انتشال التميمي: «لطالما حرصنا على الاحتفاء بأفضل الإنتاجات في صناعة السينما المصرية منذ دورتنا الأولى».

وأضاف التميمى فى بيان: «هذا العام، نحن فخورون باختيار ما مجموعه سبعة أفلام مصرية عبر الأقسام المختلفة، حظى بعضها باستحسان وإشادة في المهرجانات السينمائية الدولية في جميع أنحاء العالم، والبعض الآخر سيُعرض لأول مرة عالميًا خلال الدورة الخامسة لمهرجاننا».

ومن جانبه، قال المدير الفني، أمير رمسيس: «هذا العام كان للسينما المصرية حضورًا قويًا في المهرجانات السينمائية الدولية، ونحن نفخر بوجود أحد أكثر الأفلام شهرة في مهرجان كان هذا العام، اختيارنا لهذه التشكيلة المميزة والمتنوعة هو تحية لصناعة السينما المصرية، الأطول عمرًا في العالم العربي ومركز الصناعة في الشرق الأوسط».