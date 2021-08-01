مهرجان الجونة: تمديد فترة التقديم للأفلام فى مرحلة ما بعد الإنتاج

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، تمديد فترة التقديم للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج للدورة الخامسة لمنصة الجونة السينمائية، بحيث يمكن للراغبين تقديم مشاريعهم حتى 8 أغسطس الجاري.

اختيار المشاريع وفق المحتوى والرؤية الفنية

وأفاد بيان صادر عن إدارة مهرجان الجونة، بأنه من المقرر أن يتم فحص المشاريع المؤهلة من قبل لجنة من الخبراء معينة بواسطة مهرجان الجونة السينمائي، ويتم اختيار المشاريع وفقًا لمحتواها ورؤيتها الفنية وإمكانية تنفيذها ماليًا.

15 ألف دولار لأفضل فيلم بمهرجان الجونة

ومن المقرر أن يحصل أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بحسب بيان إدارة مهرجان الجونة، فضلًا عن أن المشاريع المشاركة مؤهلة للفوز بمنح أخرى مقدمة بواسطة رعاة وشركاء المهرجان.

وتقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021، فيما تقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة من 16-21 أكتوبر من الشهر نفسه.

أحمد السقا يحصد جائزة الإبداع بالدورة الخامسة

وفي الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي سيتم منح الفنان أحمد السقا، جائزة الإبداع السينمائي، تقديرًا لمسيرته الفنية التي ساهمت في صناعة السينما المصرية، وهى الجائزة التي سبق وحصل عليها الزعيم عادل إمام في الدورة الأولى للمهرجان، والمخرج داود عبدالسيد، في الدورة الثانية، والفنان محمد هنيدي، في الدورة الثالثة، والفنان خالد الصاوى، في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.