ضبط 234 قطعة سلاح و251 قضية مخدرات وتنفيذ 86634 حكما قضائيا

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط «234 قطعة سلاح ناري، بحوزة 204 متهمين»، وذلك على النحو التالي:

31 بندقية آلية.

بندقية رصاص.

30 بندقية خرطوش.

7 طبنجات.

165 فرداً محلياً.

35 خزينة متنوعة.

497 طلقة مختلفة الأعيرة.

241 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 86634 حكماً قضائياً متنوعاً، وذلك على النحو التالي:

334 حكم جناية.

25426 حكم حبس جزئي.

4643 حكم حبس مستأنف.

44304 أحكام غرامة.

11927 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 1 تشكيل عصابي، ضم 9 متهمين، ارتكبوا 1 واقعة تنقيب عن الآثار.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 251 قضية مخدرات، بإجمالي عدد 274 متهماً ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 13,182 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,584 كيلوجرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 48,480 كيلوجرام.

كيمة من مخدر الاستروكس وزنت 1,193 كيلوجرام.

كيمة من مخدر الفودو وزنت 531 جراماً.

كمية من مخدر البودر وزنت 515 جراماً.

كمية من مخدر شابو وزنت جراماً.

كمية من مخدر آيس 480 جراماً.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 90 جراماً.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 60 جراماً.

3060 قرصاً مخدراً.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 40 متهماً.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 42 متهماً.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 341 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 25897 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.