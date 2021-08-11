«التضامن»: 7 شروط لدعم الجمعيات الأهلية للاشتراك في المشروعات التنموية

أعلنت الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية، بوزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمى، فتح باب التقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية بطلب دعم النشاط، للاشتراك في تنفيذ مشروعات تنموية بالمجتمعات المحلية من بند إعانة جمعيات التنمية، على أن تتوافر لديها الشروط الآتية:

1- أن تكون الجمعية مشهرة طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2- تتمتع الجمعية أو المؤسسة الأهلية بصفة النفع العام.

3- تتمتع بالبناء والقدرات المؤسسية الجيدة.

4- تتمتع بالقدرات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ وإدارة المشروع.

5- يكون لدى الجمعية ميزانيتان عمومية وحساب ختامي على الأقل.

6- عدم ارتكاب مخالفات لأحكام القانون.

7- تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الجهات «القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية».

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن المؤسسة الأهلية تقوم بموجب تفويض مجلس الإدارة لمندوبها بتسليم طلب دعم نشاطها ونموذج مقترح المشروع المرفق بالإعلان بعد استيفائه واعتماده من المديرية المختصة إلى إدارة التنمية بالمديرية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 30 أغسطس الجاري.

طريقـــة التقديم

يتم التقدم بطلب دعم النشاط والمشروع المقترح طبقًا للنموذج المعلن عنه بمديريات التضامن الاجتماعي، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة www.moss.gov.eg ، وأوضحت الوزارة عدم قبول الطلبات في الحالات الآتية:-

- عدم استيفاء الطلبات لجميع المستندات المطلوبة.

- لن يلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد الموعد المحدد.

- لن يلتفت للطلبات الواردة عن طريق غير المديرية المختصة «مديرية التضامن الاجتماعي».

- لن يلتفت للطلبات التى لم يرد ذكرها فى محضر اللجنة المحلية مع إبداء الرأى صراحة بالقبول أو الرفض.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن الجمعيات الأهلية شريك أساسي لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن مصلحة الوطن العليا لن تتحقق دون شراكة حقيقية مع المجتمع المدني ودعمه والحفاظ عليه ومنحه المزيد من الدعم والمساندة.