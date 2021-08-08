«التضامن»: إيرادات معرض «ديارنا» تخطت الـ 4 ملايين جنيه

قال عادل البكساوي مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن إجمالي إيرادات معرض« ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية المقام حاليًّا بمارينا 5 بالساحل الشمالي تجاوزت 4 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن المعرض شهد إقبالًا كثيفًا للأسبوع الثاني على التوالي، مؤكدًا أنه جرى اختيار 250 عارضًا، قسموا على ثلاث مراحل، ويجرى تغيير العارضين كل 10 أيام ، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العارضين لتسويق بضائعهم ومنتجاتهم اليدوية والتراثية، منوهًا بأن المعرض يعمل على تقديم مختلف الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف البكساوى لـ«الوطن» أن المعروضات بمعرض «ديارنا» تشمل المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشية والنحاس والفضة والألاباستر، من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية، كما يجرى اختيار هؤلاء العارضين وفقًا لعدة اشتراطات عقب تقدم الآلاف للمشاركة في هذا المعرض المهم.

وأوضح «البكساوي»، أنه يوجد عارضون من 12 محافظة، بمعرض ديارنا بمدينة العلمين، التى تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المصيفين، مؤكدًا أنه فى العام الماضي أقيم المعرض لمدة أسبوعين، ويقام هذا العام لمدة شهر لتشجيع المنتجين على المشاركة، مع منح أكبر فرصة للمصيفين للتسوق، موضحًا أن المعرض يفتح أبوابه من الساعة الرابعة مساءً وحتى الرابعة فجرًا بما يتلاءم مع أجواء المصايف، ويجرى اختيار هؤلاء العارضين وفقًا لعدة اشتراطات عقب تقدم الآلاف للمشاركة.

من جانبه، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه من المقرر إقامة معارض «ديارنا» للمعروضات اليدوية بالخارج، خلال الأشهر القادمة قبل انتهاء عام 2021 في الرياض ودبي وإيطاليا، مشيرة إلى أنه سيكون أول معرض خارجي بالسعودية.