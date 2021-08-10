«التضامن»: إعفاء 5.5 مليون طفل من دفع المصروفات الدراسية

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن الوزارة تعمل على توفير تكافؤ فرص في التعليم منذ فترة طويلة، عن طريق تقديم الدعم النقدي المشروط من خلال برنامج تكافل وكرامة، بحيث يكون الحصول على الدعم من هذا البرنامج مشروطا بانتظام الأسرة محدودة الدخل في التعليم بما لا يقل عن 80% من نسبة الحضور، وهو ما يمنع التسرب الدراسي والتشرد.

إعفاء 5.5 مليون طفل من المصروفات الدراسية

وأكد مستشار وزير التضامن الاجتماعي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وهدير أبو زيد، أن الفترة الماضية شهدت إعفاء 5.5 مليون طفل مصري من دفع المصروفات الدراسية.

لا تكافل مع التسرب من التعليم

وأضاف «هاشم»: «نراقب هذه المسألة من خلال بروتوكول وقاعدة بيانات مشتركة مع وزارة التربية والتعليم، فلا تكافل مع التسرب من التعليم أو عدم وجود رعاية صحية للأم والطفل أو الأمية أو الزواج المبكر للفتيات».

منح الأطفال دعمًا نقديًا بداية من مرحلة ما قبل المدرسة

وتابع: «نمنح الدعم النقدي للأطفال من خلال عملية التعليم المختلفة، نبدأ من خلال ما قبل المدرسة، ويحصل الطفل على دعم نقدي قيمته 60 جنيهًا شهريا، و80 جنيهًا في المرحلة الابتدائية، و100 جنيه في المرحلة الإعدادية، و140 جنيهًا في المرحلة الثانوية، وبتوجيهات الرئيس السيسي امتد الدعم النقدي لأبناء تكافل وكرامة الذين التحقوا بالجامعات ليحصلوا على 200 جنيه».