أسماك مجمدة وزيت فاسد.. ضبط 1255 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط «1255» قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط «3,1 طن أسماك مجمدة - جمبرى» غير صالحة للاستهلاك الآدمى؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية» بمحافظة القاهرة.

ضبط «2,85 طن مقطعات لحوم – برجر - دوبريهات دواجن - 4 أطنان دقيق فاخر» غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات» بمحافظة القاهرة.

ضبط «75 طن دقيق فاخر – سكر حر – زبد، 420 عبوة زيت طعام» بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية تشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص – بمحافظة الشرقية».

ضبط «مالك محل بدال تموينى» بمحافظة القاهرة القاهرة، وبحوزته «1,5 طن سكر –240 عبوة زيت تموينى» مخصص على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعهما وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بهما في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط «2 طن منظفات صناعية، 600 عبوة منظفات صناعية» متعددة الأغراض بدون بيانات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر البالغ على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة «مالكة محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص» بمحافظة الشرقية.

ضبط «8,4 طن مبيدات زراعية» معبأة داخل جراكن وشكائر بدون بيانات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية بدون ترخيص» بمحافظة البحيرة.

ضبط «4 أطنان أعلاف حيوانية» معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص» بمحافظة الشرقية.

في سياق متصل، تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط «أحد الأشخاص» حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وعُثر بحوزته على كرتونة بداخلها 72 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية بنطاق مديرية أمن الجيزة تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية لإنتاج المذيبات العضوية المستخدمة في صناعة المطهرات والمخلفات البلاستيكية والمعدنية والأحبار المغشوشة والمقلدة، والتي يؤدى استهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط 6 مصانع والمديرين المسئولين عنها، وضُبط بداخلها الآتى:

57 طن مصنعات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

45 طن مذيبات عضوية ومطهرات مغشوشة ومقلدة ومنسوبة إنتاجها لشركات وهمية.

7 أطنان أحبار وأصباغ مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

ضبط «2869» قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ضبط «13161» قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط «127» قضية في مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.