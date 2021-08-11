بعد التضحية بأرواحهم فى الحرائق.. شعب الجزائر يعظم شهداء الجيش «صور»

نشر عدد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر، صورًا لشهداء الجيش الجزائري، الذين استشهدوا خلال تأدية واجبهم الوطني أثناء إنقاذ المواطنين من حرائق الغابات في عدد من الولايات الجزائرية، فيما قدم المتابعين لقطات لما عاشته الولايات المتضررة جراء اندلاع حرائق متزامنة، امتدت إلى منازل مواطنين آمنين، وتملكتهم الحسرة والألم، لدرجة وصف عدد كبير منهم مشاهد ألسنة النيران المتصاعدة بـ«سياسة الأرض المحروقة».

وكتب وليد لايديني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الله اكبر بعض من شهداء الواجب، ضحايا حريق تيزي وزو»، فيما غرد حساب باسم «معزوز أسامة» على صورة أحد الشهداء: «الله يرحمه ويغفر له».

وأشارت صفحات المناطق والولايات التي ينتمي إليها شهداء الجيش الجزائري، إلى الفخر بأنهم أبناء قرى أو مدن تابعة لها، لاسيما بعد إعلان رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، تبدأ غدا الخميس، إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين و25 من العسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض الولايات في البلاد.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: «بأنه على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أغسطس 2021، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها».

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر حملات تضامن واسعة مع ضحايا حرائق الغابات بين من طالب بالتدخل لإطفاء النيران، ومن المواطنين الجزائريين من أعلنوا فتح بيوتهم للنازحين والهاربين من الحرائق، بينما سارع آخرين إلى جمع التبرعات لمساعدة المتضررين وفي مقدمتهم المرضى.

وكان محافظ الغابات لولاية تيزي وزو، محمد ولد يوسف، كشف لصحيفة «الشروق» الجزائرية: عن أن الحرائق التي تشهدها الولاية أدت إلى إتلاف 20 ألف هكتار ولا يزال 23 حريقا مشتعلا بعد إخماد 80 منها.