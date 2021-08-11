أكتوبر.. العرض الأول لـ«قمر 14» في مهرجان الجونة

يعرض فيلم «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري ضمن فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر المقبل، ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

قصة وأبطال فيلم «قمر 14»

وتدور أحداث فيلم «قمر 14»، في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، أحمد مالك وكيار الغيطي، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وكان انتهى المخرج هادي الباجوري من تصوير الفيلم بالكامل، في نهاية نوفمبر الماضي، ولكن تم تأجيل عرض الفيلم أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

ويعتبر فيلم «قمر 14» هو العمل الخامس في المسيرة السينمائية للمخرج هادي الباجوري، حيث قدم أول أعماله السينمائية «واحد صحيح» عام 2011، وقدم تجربة مختلفة في فيلم الرعب «وردة» عام 2014، وحقق نجاح كبير في فيلم «هيبتا: المحاضرة الأخيرة» إنتاج عام 2016، والذي حقق إيرادات ضخمة في ذلك الوقت قدرت بـ 27 مليون جنيه، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم كان من بينهم ماجد الكدواني، نيللي كريم، دينا الربيني وعمرو يوسف.

وكان فيلم «الضيف» هو آخر الأعمال السينمائية المعروضة للباجوري، وكان بمثابة التعاون الأول بينه وبين الكاتب إبراهيم عيسى، وشارك في بطولة الفيلم الذي تدور أحداثه في ليلة واحدة خالد الصاوي، شيرين رضا، جميلة عوض وأحمد مالك، ولم يحقق الفيلم سوى 7 ملايين جنيه في دور العرض السينمائي.

«قمر 14» التعاون السينمائي الرابع بين الباجوري وياسمين رئيس

وعلى الجانب الآخر يتابع هادي الباجوري العمل على فيلم «جارة القمر» الذي ينتمي لنوعية أعمال الدراما الرومانسية الاجتماعية، بطولة زوجته الفنانة ياسمين رئيس، ويعتبر الفيلم هو العمل السينمائي الرابع الذي يجمعها بعد «واحد صحيح»، «هيبتا» و«قمر 14»، وذلك بخلاف إخراج أغنية «حبيبي افتحي شباكك» التي قدمتها ياسمين رئيس مع المغني الشعبي حسن شاكوش.