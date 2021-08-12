 تعرف على طرق مواجهة ارتفاع الأسعار والغش التجاري

شهدت الأسواق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار غير المبرر بأسباب اقتصادية، وأرجعها مراقبون إلى جشع بعض التجار، ويأتي قانون حماية المستهلك الجديد بعد تعديله كوسيلة من أبرز السبل لمواجهة غلاء الأسعار والغش التجاري.

وكيل «خطة النواب»: قانون حماية المستهلك كفيل بمواجهة جشع التجار

من جهته، المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ارتفاع الأسعار غير مبرر، وأعلنت الدولة أنه لا يوجد سبب لزيادة سعر الخضروات والسلع الغذائية، وأن جشع بعض التجار وراء ذلك.

وأشار «عمر» إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب، والتي تحمي المستهلك من غلاء الأسعار والغش التجاري، وهو متغير مهم في هذه المواجهة؛ إذ يلتزم التاجر أو المورد بناء عليه بإعلام المستهلك عن البيانات كافة الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر، وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية.

ياسر عمر: القانون حظر تخزين السلع الاستراتيجية عن التداول

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن القانون حظر تخزين السلع الاستراتيجية عن التداول، عن طريق إخفاءها أو عدم طرحها للبيع، ووضع عقوبة إخفاء سلعة ومنع تداولها عن السوق بهدف رفع أسعارها بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، ويمنع التعامل على السلع المجهولة، وحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن الأراضى المعدة للبناء، إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وأكد «عمر» أن الدولة من خلال الأجهزة الرقابية تتحرك لمواجهة الغلاء، وضبط الأسواق، لكن المواطن هو أساس المواجهة: «المواطن هو الأساس للإبلاغ عن غلاء السلع، وضبط وتنظيم الأسواق، ومكافحة الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر».

أرقام الإبلاغ عن غلاء الأسعار

ووضعت الدولة وسائل الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو غلاء أسعار منها:

ـ الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم «19280».

ـ مباحث التموين، عبر 5 خطوط خصصت لتلقى البلاغات، وأرقامها هي 24060800، و24060804.

ـ جهاز حماية المستهلك على الرقم المختصر 19588 من أي خط أرضي أو بإرسال رسالة على الواتس أب 01577779999، أو الإبلاغ على الصفحه الرسمية للجهاز.

ـ رقم بوابة الشكاوى الحكومية رقم «16528».

ـ التوجه لأقرب مكتب بريد لملىء استمارة شكوى مجانية.