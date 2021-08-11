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محمود مسلم

في 24 ساعة.. الصين تسجل 111 إصابة جديدة بكورونا

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أ ش أ
03:48 م | الأربعاء 11 أغسطس 2021
مراكز فحص كورونا فى الصين

مراكز فحص كورونا فى الصين

أعلنت لجنة الصحة الصينية، تسجيل 83 إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا، و28 إصابة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أوضحت اللجنة - وفقًا لوكالة «شينخوا» الصينية اليوم الأربعاء - أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ 940 ألفا و80 إصابة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 876 ألفا و55 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 4 آلاف و636 حالة.

وأفادت لجنة الصحة الصينية بأنه تم إعطاء أكثر من 1.8 مليار جرعة من لقاحات «كوفيد - 19» في الصين حتى أمس.

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