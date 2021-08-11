في 24 ساعة.. الصين تسجل 111 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الصينية، تسجيل 83 إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا، و28 إصابة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أوضحت اللجنة - وفقًا لوكالة «شينخوا» الصينية اليوم الأربعاء - أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ 940 ألفا و80 إصابة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 876 ألفا و55 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 4 آلاف و636 حالة.

وأفادت لجنة الصحة الصينية بأنه تم إعطاء أكثر من 1.8 مليار جرعة من لقاحات «كوفيد - 19» في الصين حتى أمس.