محلل سياسي: زيادة أعداد كورونا في الصين.. حالات جديدة بـ ووهان «فيديو»

قال نادر رونج، المحلل السياسي الصيني، إن الصين تشهد حاليا زيادة ملحوظة بأعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه حسب آخر التقارير الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية الصينية، فإنه تم اكتشاف 6 حالات جديدة تأكد إصابتها بالأمس بمقاطعة ووهان بمفردها، بالإضافة إلى 81 حالة تم اكتشافها بعموم الصين.

وأضاف «رونج»، خلال مداخلة عبر skype، مع قناة extra news، اليوم الأحد، أن غالبية المقاطعات الصينية تشهد حاليا، زيادة بأعداد إصابات فيروس كورونا، موضحا أن الصين تحاول التعامل مع الأمر بجدية وحزم وما زالت الأمور تحت السيطرة.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الصين كانت حريصة على تشديد الإجراءات الوقائية بمقاطعة ووهان وكل المدن الأخرى التي ظهر بها حالات إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، فضلا عن أنها قامت بإغلاق كامل للأحياء التي ظهرت بها إصابات، لكنها لم تغلق المدن التي تحتض تلك الأحياء، وما زال من الممكن الخروج والعودة إليها.

ونبه إلى أن الحكومة الصينية تشجع حاليا المواطنين على الإبقاء بمنازلهم، وعدم التحرك إلى أي مكان إلى عند الضرورة، موضحا أن الصين تجري حاليًا فحوص كورونا جماعية لجميع سكان المدن التي ظهرت بها حالات إصابة جديدة.

وأعلن «رونج» أن الصين نجحت حتى الآن في تطعيم عدد كبير من الشعب الصيني بحوالي 1.7 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لوباء كورونا، مؤكدًا أن عمليات التطعيم تسير بنحو متسارع.