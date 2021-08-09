لمواجهة تفش جديد لكورونا.. الصين تنهي فحص 11 مليون شخص فى ووهان

بعد عودة إرتفاع إصابات كورونا مجددا فى الصين، وخاصة فى بؤرة تفشى فيروس كورونا مدينة ووهان الصينية، أعلنت السلطات فى مدينة ووهان الصينية أمس، إنها أنهت فحوصاً لكورونا على مستوى المدينة طالت أكثر من 11 مليون شخص إثر تسجيل إصابات محلية بعد أكثر من عام على اكتشاف الفيروس فيها.

وأوضح لي تاو، وهو مسؤول كبير في ووهان، إن الاختبارات التي بدأت الثلاثاء توفر «تغطية كاملة بشكل أساسي» لجميع المقيمين في المدينة باستثناء الأطفال دون السادسة والتلاميذ الذين يمضون إجازتهم الصيفية، وفق وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وسجلت المدينة 37 إصابة محلية بكورونا السبت، بينما اكتُشفت 41 ناقلاً محلياً بدون أعراض في المرحلة الأخيرة من الفحوص الجماعية.

وكان مسؤولو المدينة أعلنوا الأسبوع الماضي أنه تم اكتشاف سبع إصابات منتقلة محلياً بين عمال مهاجرين في ووهان، بعدما بقيت المدينة خالية من الوباء لمدة عام بعد الحجر الصحي غير المسبوق الذي فرض فيها أوائل العام 2020 عقب انتشار الفيروس.

وأوضحت السلطات أنها حشدت أكثر من 28 ألف عامل صحي في حوالي 2800 موقع لحملة الاختبارات.

وتمكنت الصين من خفض عدد الإصابات المحلية إلى الصفر تقريباً بعد ظهور فيروس كورونا لأول مرة في ووهان أواخر العام 2019، ما سمح للاقتصاد بالانتعاش وعودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير.

الصين: إعطاء أكثر من 1.77 مليار جرعة من لقاحات كورونا

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس أنه تم إعطاء أكثر من 1.77 مليار جرعة من لقاحات كورونا في جميع أنحاء الصين حتى يوم أمس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وفي سياق آخر،نوهت الوكالة إلى تسلم البوسنة والهرسك مجموعة من لقاحات «سينوفارم» المضادة لفيروس كورونا.

وقال فيسكو درلياكا، نائب رئيس وزراء اتحاد البوسنة والهرسك، إن اللقاحات الصينية عززت ثقة البوسنة والهرسك في دحر الوباء، داعيا المواطنين إلى الحصول على التطعيم.