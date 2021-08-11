الرئيس الجزائري يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا حرائق الغابات

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من غد الخميس، على أثر استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، جراء حرائق غابات الجزائر التي اجتاحت عددا من الولايات.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أوردته وكالة الأنباء الجزائرية: «إنه على إثر استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرر رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من غد الخميس 12 أغسطس، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها».