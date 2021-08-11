«علشان متخدش مخالفة».. اعرف السرعات الجديدة المقررة على الطرق الصحراوية

من أجل فرض الانضباط على الطرق والتقليل من الحوادث، والقضاء على كل المخالفات المرورية بدون تدخل بشري، فعّلت وزارة الداخلية منظومة الرادارات على طرق القاهرة - الإسكندرية والعلمين الصحراوي، وشددت على ضرورة التزام قائدي السيارات بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووفقًا للجريدة الرسمية، أصدرت الداخلية قرارًا بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613سنة 2008، وحدد القرار السرعات المقررة على عدة طرق، وهذا ما تستعرضه «الوطن» خلال السطور التالية في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

سرعات الطرق الصحراوية

- طريق (الإسكندرية مطروح / السلوم): بدءًا من الكيلو 21 حتی الكیلو 153 مطار (العلمين)

- 6 كم/ ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نقاط حظر تسييرها وأنصاف المقطورات ومركبات النقل.

- 7 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الألية ذات العجلتين.

- 80 كم / ساعة لباقي أنواع المركبات.

- يطبق هذا القرار خلال أشهر(يوليو أغسطس سبتمبر) سنويًا.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

أما عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة دون الذهاب للمرور، كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- اختيار إدارة المرور.

- الاستعلام عن المخالفات المرورية، من خلال الضغط على الرابط بشكل مباشر من هنـــا.

إجراءات قانونية حيال المخالفين

وأعلنت الداخلية في بيان لها الاثنين الماضي، أنه يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدى المركبات المخالفة، وذلك من خلال إدارة حركة المرور على هذه الطرق لتفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة.

ويأتي قرار الداخية، حفاظًا على أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم والمساهمة في إبراز المظهر الحضارى للطرق المصرية.

وتتطالب الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بكافة أنواعها بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية، والتزام بالحارة المرورية والسرعات التي أقرتها وزارة الداخلية .