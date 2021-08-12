يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة استعلام برقم الهوية عن التأمينات الاجتماعية أون لاين في السعودية، إلكترونيا، بدلا من الذهاب إلى المصالح الحكومية؛ لإنهاء هذا الإجراء.

وتقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عبر موقعها على الإنترنت، خدمة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية، كما توفر للمواطنين بالمملكة، العديد من الخدمات.

استعلام برقم الهوية عن التأمينات الاجتماعية أون لاين في السعودية

وتقدم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، خدمة استعلام برقم الهوية، في خطوات بسيطة؛ لمساعدة المواطنين للحصول على كل المعلومات التفصيلية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ومنها نظام الاشتراك في التأمين، رقم التأمين، الاسم المسجل في التأمين والحقوق.

خطوات الاستعلام برقم الهوية التأمينات الاجتماعية أون لاين في السعودية

ويمكن الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية عن طريق عدة خطوات على النحو التالي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

- تسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إضافة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به في الحقول المخصصة لها، أو إنشاء حساب جديد من خلال الموقع إذ لم يكن مسجلا.

- النقر على الخدمات الإلكترونية المتوفرة التي سظهر لك في الصفحة الرئيسية.

- الضغط على خدمة الاستعلام عن حقوق التأمين.

- إدخال البيانات، وكتابة رقم الهوية الخاص بالمستعلم، ثم الضغط على بحث.

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بحقوق التأمين الخاصة بالمستعلم وبرقم الهوية الخاص به.

- ويمكن للمواطنين التحقق من أسمائهم، من خلال أرقام الهوية الخاصة بهم عن طريق موقع الضمان الاجتماعي.

- الضغط على زر الخدمة الإلكترونية.

- اختيار خدمات التأمين عبر الإنترنت.

- تحديد خدمة البحث عن الأسماء.

- إدخال رقم الهوية في الحقل الفارغ المخصص له.

- النقر فوق الاستعلام، وبعدها الاستعلام عن الاسم برقم الهوية والحصول على المعلومات المطلوبة.