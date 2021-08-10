المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل السعودية

يشهد المسجد الحرام توافد ضيوف الرحمن من المعتمرين من داخل السعودية لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، بعد رفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، «واس»، اليوم الثلاثاء، أن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي يسرت مع الجهات المعنية عملية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، ووفق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.