«مانجا» للإنتاج تحصد أفضل أماكن العمل في السعودية لعام 2021

اختيرت شركة «مانجا» للإنتاج، الشركة التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك»، كأحد أفضل الأماكن للعمل في المملكة لعام 2021، وتصدرت الشركة القائمة للعمل بفضل بيئة العمل المبتكرة والمحفزة التي توفرها والتي تعزز الإبداع اللازم لإنتاج أفلام ذات شهرة عالمية مثل «الرحلة».

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري: «نحن على قناعة في مانجا للإنتاج بأنّ الموارد البشرية هي أهم الموارد، فالنجاح والتميز يتطلب بيئة عمل محفزة وملهمة للإنجاز والإبداع، وقد سعينا لتوفيرها في السنوات الماضية بجهود وعطاء فريق العمل الرائع والمبدع في الشركة بدعم من أعضاء مجالس الإدارة في مانجا للإنتاج و مؤسسة مسك الخيرية، وتشكّل هذه الشهادة حافزًا لتحقيق مزيد من النجاحات سواء كان ذلك في بيئة العمل أم في المشاريع القادمة وذلك لإلهام أبطال المستقبل».

من جهته، قال شريك أعمال الموارد البشرية في شركة مانجا للإنتاج هزاع السبيعي، : «بدأت هذه الرحلة من هدف شركة مانجا للإنتاج وهو إلهام أبطال المستقبل. حيث تسعى شركة مانجا للإنتاج دائماً إلى الحفاظ على بيئة عمل إبداعية تخدم مهمة ورؤية وغرض الشركة. نحن في مانجا للإنتاج فخورون بأننا حصلنا على هذه الشهادة بين أفضل الأماكن للعمل في المملكة العربية السعودية 2021».

وحصلت «مانجا» للإنتاج على شهادة من منظمي جائزة «بيست بليسيز تو وورك» التي تعدّ معيارا عالميا للمشاركة في أماكن العمل.

وبدأت عملية الحصول على الشهادة بتقييم الموارد البشرية الذي أتمّه فريق الموارد البشرية في «مانجا» للإنتاج، وباستيان للموظفين طُلب منهم فيه تقييم «مانجا» للإنتاج وفقا لثمانية عوامل تتعلق بمكان العمل وذلك بطريقة آمنة وسرية تامة، وشملت عوامل الاستبيان الريادة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومكان العمل والإجراءات، ومشاركة الموظفين، والعمل الجماعي والعلاقات، والتعويضات والمزايا، وممارسات الموارد البشرية، وأجري الاستبيان في مكتبين لشركة مانجا للإنتاج – مكتب طوكيو و مكتب الرياض، بعد ذلك قامت المؤسسة بتحليل البيانات المجموعة وحددت المحاور الرئيسة وكذلك مستوى مشاركة مانجا للإنتاج وأدائها وقدمت توصيات على هذا الأساس.

وتحرص شركة «مانجا» للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مؤسسة مسك)، على إنتاج مشاريع رسوم متحركة وألعاب فيديو تهدف إلى نشر الرسالة السعودية عالميًا من خلال أعمال احترافية تتضمن محتوى إبداعيا مميزا.

كما توفر الشركة فرصًا تدريبية للمواهب السعودية مع استوديوهات للرسوم المتحركة وألعاب الفيديو في اليابان بهدف نقل الخبرة و توطين الصناعة الإبداعية في المملكة.

ويعدّ فيلم الرحلة إحدى المحطات البارزة في مسيرة الشركة التي تسعى إلى أن تكون رائدة على المستوى العالمي في إنتاج محتوى هادف في العالم العربي وخارجه، وعرض الفيلم في العالم العربي واليابان وحقق ردود فعل إيجابية في شباك التذاكر وحظي بردود فعل إيجابية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العربية والعالمية.