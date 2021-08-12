بعد طرح موديل 2022.. تعرف على المنافسين لـ«رينو كادجار» بالسوق المحلى

يبحث عدد كبير من المستهلكين داخل سوق السيارات المحلى، عن الفرق بين الطرز ذات العلامات التجارية المختلفة، من حيث الفئة السعرية وقائمة المواصفات والتجهيزات وبخاصة الطراز الجديد، وفى سطور نرصد قائمة المنافسين لسيارة «رينو كادجار» الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، موديل العام 2022.

قائمة أسعار ومواصفات رينو كادجار موديل 2022

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلى بـ3 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 389 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 414 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 434 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تربو، ينتج قوة 130 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كيلومتر/ ساعة في غضون 10.1 ثانية، وتستهلك متوسط 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4449 ملم طول، 1836 ملم عرض، 1607 ملم ارتفاع، 2646 ملم طول قاعدة العجلات».

هافال H6 موديل 2022

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 370 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 400 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 415 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 440 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 152 حصان، وعزم دوران 233 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4653 ملم طول، 1886 ملم عرض، 1730 ملم ارتفاع، 2738 ملم طول قاعدة العجلات».

جيتور X95 موديل 2022

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 399.900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 429 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي تربو، ينتج قوة 197 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4875 ملم طول، 1925 ملم عرض، 1780 ملم ارتفاع، 2855 ملم طول قاعدة العجلات».