اهتمام كبير يوليه المواطنون للبحث عن رابط التقديم في إعارات المعلمين 2021 سلطنة عمان والتخصصات المطلوبة، للحصول على الوظيفة والاستفادة من مميزاتها، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، رابط التقديم في إعارات المعلمين 2021 سلطنة عمان والتخصصات المطلوبة، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

رابط التقديم في إعارات المعلمين 2021 سلطنة عمان والتخصصات المطلوبة

ووفقا لوزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان، فإنه يمكن للمصريين الراغبين في الحصول على الوظائف الدخول من خلال بوابة سلطنة عمان التعليمية من هنــا.

شروط الحصول على إعارة المعلمين 2021

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تربوي جامعي (البكالوريوس/ الليسانس) في التخصص المطلوب.

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص.

- أن تكون الوثائق (الخبرة، المؤهل الدراسي+ الثانوية العامة) مصدقة من جهات الاختصاص.

- أن يكون المتقدم ملما بالبرامج الأساسية للحاسب الآلي.

- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما.

- أن يكون حاصلًا على الدرجة السادسة الواردة بالملحق رقم (2) من قانون الخدمة المدنية رقم 120/ 2004.

المؤهلات الدراسية المطلوبة:

- مؤهل جامعي تربوي في مجال التخصص + خبرة ثلاث سنوات في مجال تدريس التخصص.

- مؤهل جامعي في مجال التخصص+ دبلوم عام في التربية من (مؤسسة جامعية تربوية)+ خبرة ثلاث سنوات في مجال تدريس التخصص.

- مؤهل جامعي في مجال التخصص + خبرة أربع سنوات في مجال تدريس التخصص.

سلطنة عمان ترفع مصر من قائمة الدول المحظورة

وفي 6 يونيو الماضي، أكدت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، رفع مصر من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة.