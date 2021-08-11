مسؤولون عن أسباب حرائق غابات الجزائر: «بفعل فاعل»

أجمعت دوائر رسمية جزائرية عدة، على أن أسباب حرائق غابات الجزائر التي وصفوها بـ«الإجرامية»، تعود إلى «فعل فاعل»، لافتة إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت ذلك.

وأرجع مسؤول بارز في الحكومة الجزائرية أسباب حرائق غابات الجزائر، إلى ما سماه بـ«الأيادي الإجرامية». وقال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن، للتليفزيون الجزائري، إن التحريات الأولية أثبتت أن هذه الحرائق بفعل إجرامي.

أسباب حرائق غابات الجزائر: أيادٍ إجرامية

وأضاف وزير المالية الجزائري أن الأيادي الإجرامية ليست بعيدة عن أسباب حرائق غابات الجزائر، بالرغم من أن الظروف الطبيعية الحالية تساعد على انتشار هذه الحرائق، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية على مستوى منطقة «تيزي أوزو»، أثبتت أن أماكن انطلاق هذه الحرائق كانت مختارة بدقة بشكل يسمح بإحداث أكبر قدر من الخسائر واختيار المواقع كان في مناطق ذات تضاريس وعرة بما يمنع وصول فرق الإطفاء والإسعافات.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن ما يثبت الفعل الإجرامي هو إلقاء الأمن القبض على مجرمين اعترف أحدهم بفعله الإجرامي، وأكد أن الدولة الجزائرية لن تتسامح مع المجرمين، وملتزمة بمتابعتهم ومعاقبتهم، حسب قوله.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد وصفت أمس، حرائق غابات الجزائر بـ«الإجرامية»، في إشارة واضحة لاقتناعها بأن هناك مجرمين يقفون وراء أسباب حرائق غابات الجزائر.

أسباب حرائق غابات الجزائر: المجرمون اختاروا يوما حارا

وفي السياق نفسه، صرح محافظ الغابات بولاية تيزي أوزو، يوسف ولد محمد، للتليفزيون الرسمي، بأن الحرائق اندلعت «بفعل فاعل» بعد اختيار يوم حار وأماكن محددة، حسب تأكيده.

وتتزامن هذه «الجريمة» مع اتجاه الحكومة الجزائرية إلى طرح تعديل قانوني بهدف معاقبة المتورطين في حرائق الغابات وتصل أحكامه إلى السجن المؤبد، حسبما ذكرت «دويتشه فيله».

وارتفعت حصيلة حرائق غابات الجزائر اليوم، لتصل إلى 65 شخصًا، منهم 37 مدنيًا و28 عسكريًا، فضلًا عن إصابة 12 عسكريًا وُصفت حالتهم بالحرجة.

وقال المدير العام للغابات الجزائرية علي محمودي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء، إنه من إجمالي 103 حرائق نشبت عبر 17 ولاية منذ الاثنين الماضي، هناك 86 حريقًا لم يجر بعد إخمادها، موضحًا أن ولاية «تيزي أوزو» فقط سجلت 30 حريقًا مروعًا.