المستندات المطلوبة لإعادة المحذوفين في بطاقات التموين

لجأ العديد من المواطنين المحذوفين من منظومة الدعم التمويني، إلى تقديم تظلمات إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين على مستوى المحافظات، يؤكدون استحقاقهم للدعم التمويني، وأن عمليات الحذف والتنقية شملتهم دون انطباق شروط الحذف عليهم.

وزارة التموين تتسلم مليون تظلم من الحذف

وتسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية مليون تظلم من مواطنين تقدموا بالتضرر من حذفهم من البطاقات التموينية، وأعادت ما يقرب من 850 ألف مواطن للاستحقاق التمويني مرة أخرى، وذلك بعد تقديمهم الأوراق الثبوتية التي تثبت أحقيتهم للدعم التمويني.

ويتوجب على المواطن الراغب في عودته لبطاقات التموين مرة أخرى التقدم لمديرية التموين أو مكتب التموين التابع له بعدة مستندات لبحثها والتأكد من استحقاقه من عدمه.

أوراق مطلوبة لإعادة الدعم التمويني

- تقديم صورة من مفردات المرتب تفيد بأن الراتب لا يتعدى مبلغ 15 ألف جنيه.

- تقديم صورة من الجمعية الزراعية تفيد بأن الحيازة الزراعية للمواطن المحذوف لا تتعدى 15 فدانًا.

- تقديم شهادة من مصلحة الجوازات تفيد بأن المواطن غير مسافر بالخارج.

- تقديم صورة من الإدارة العامة للمرور، تفيد بأن سيارة المواطن ماركة ليست فارهة وأن موديلها ليس بعد عام 2014.

- تقديم إيصال كهرباء يفيد بأن استهلاك الأسرة لا يتعدى 1000 كيلو وات.

- تقديم صورة لاستهلاك فاتورة التليفون المحمول بحيث لا تتعدى 800 جنيه.

- تقديم صورة من إيصال مصاريف أبناء الأسرة في المدارس، وألا تتعدى المصروفات 50 ألف جنيه.

- تقديم صورة من مصلحة الضرائب، تفيد بأن ضرائب الأسرة لا تتعدى 100 ألف جنيه .

وأكدت الوزارة أن المحذوفين من منظومة الدعم التمويني ممن ينطبق عليهم شروط عمليات التنقية والحذف لمستحقي الدعم التمويني الحكومي، لم يجر حذفهم من منظومة دعم الخبز.

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جميع المواطنين المحذوفين من الدعم التمويني للسلع لا يزالون يصرفون أنصبتهم من دعم الخبز، إذ يحق لكل مواطن صرف عدد 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفًا في الشهر.