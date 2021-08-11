مساحة اليابسة ستتقلص.. «علوم الفضاء»: خطر قادم بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إنه مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب التغيرات المناخية، سيذوب الجليد، ويرتفع مستوى سطح البحر لأكثر من 3 أمتار، وهذا يؤدي إلى تقليص مساحة اليابسة من الكرة الأرضية لصالح البحار والمحيطات، ويوجد خطر قادم يجب إزالته من خلال تقليل درجة الحرارة إلى أقل مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية بدرجة ونصف أو درجتين، بمعنى وقف استخدام الفحم والبترول واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف «النهري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، أن مصر قدمت نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال عندما أنشأت محطة «بنبان» لتوليد الطاقة الشمسية، وهي أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، ويجب على قادة العالم اتخاذ قرارات لتقليل نتائج آثار تغيرات المناخ، ويجب تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وعدم حرق الغابات، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية والخضراء والأهم أن العالم كله آمن بخطورة الموقف، وأصبح حقيقة علمية.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن هذا الأمر له علاقة بالاحتباس الحراري، لأن هذه الاحتباس الحراري عبارة عن غازات دفيئة تصعد إلى طبقات الجو العليا، ولها القدرة على امتصاص الحرارة، الأمر الذي يؤدي إلى حبس الحرارة وارتدادها مرة أخرى إلى الأرض، وكل درجة حرارة تزيد، يزيد معها بخار المياه بنسبة 7% وهذا يصعد إلى السماء ثم يعود للأرض مرة أخرى على شكل أمطار غزيرة أو سيول.

ولفت إلى أن الدول الصناعية الكبرى التي تضررت من التغيرات المناخية «انكوت بما فعلته أياديهم» لأنهم هم المتسببون فيما حدث.