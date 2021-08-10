وزيرة البيئة: حدة تغيرات المناخ ستكون أسرع وأطول

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، إن «موجات الحر كانت زمان 3 أيام ودلوقتي أصبحت تستمر لأسابيع، والحقيقة أن حدة التغيرات المناخية ستكون أسرع، وأطول، وبالتالي لا يوجد حل غير أن العالم يتحد وأن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها في هذا الملف، لاستكمال التنمية».

وأضافت «فؤاد»، خلال لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أن العالم بأكمله يعاني من ملف التغيرات المناخية، وليس مصر فقط، وهذا التغير يهدد شعوب العالم كلها، لافتة إلى أن الانبعاثات الناجمة عن الثورة الصناعية أثرت في ارتفاع درجة حرارة الأرض، والعالم كله يحاول أن يسيطر على هذا الارتفاع لتكون 1.5 درجة فقط، ومصر لديها دور على المستوى السياسي، وطالبت مصر بمبادرتين أولهما مبادرة للطاقة، والأخرى للتكيف، وحاليًا مصر تقود تحالفًا مهمًا للتكيف لأن مصر لم تساهم في الانبعاثات التي حدثت، ولكنها أكثر الدول تأثرًا.

أما عن عودة الكرة الأرضية إلى طبيعتها، أشارت إلى أن ذلك يعتمد على وفاء الدول بالتزاماتها، وأن يكون لدى المواطنين وعي بالإجراءات البسيطة التي يمكن أن ينفذها للحفاظ على كوكب الأرض والعودة إلى الطبيعة مرة أخرى.

وتشهد مصر في الفترة الأخيرة موجة حارة، من المقرر أن تنتهي خلال الأسبوع الجاري، حيث كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه لا عودة للموجة الحارة مرة ثانية هذا الأسبوع بعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة على مستوى المحافظات خلال الأسبوع الماضي، موضحا أن طقس الأسبوع الجاري صيفي معتدل على كل المحافظات، حيث تنخفض الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية، لتصل إلى 38 في محافظة القاهرة الكبرى والجيزة و40 في محافظات الصعيد.