استشاري نفسي: رجال التجارة والإدارة أكثر نجاحًا من الأطباء والمهندسين

قال الدكتور هاشم بحري، استشاري الطب النفسي، إن المقارنات بين الأشخاص لها شقان، الأول يهدف إلى تدعيم الشخص ليكون مثل شخص ناجح كالدكتور العالم الراحل أحمد زويل، وهناك نوع آخر يصيب الشخص بالإحباط إذا كان الشخص ضعيفا، متابعًا: «من ضمن الحاجات اللي تضحك في مصر، المجلس الوزاري في مصر فيه كم طبيب هو واحد بس وزيرة الصحة، إنما فيه اقتصاديين ومهندسين وخاصة رجال الاقتصاد هم الأغلبية، فكلية القمة انت اللي بتصنعها وكل واحد ممكن ينجز في حياته الشخصية إنجازات هايلة ويبقى قمة في نفسه، ومحدش قال إن الأطباء والمهندسين بس الأكثر نجاحًا، لأن رجال الإدارة والتجارة الأكثر نجاحًا».

ليس كل الأطباء ناجحين

وأضاف «بحري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، المذاع على فضائية Extra News، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، أن هناك أطباء زملاء له لم ينجحوا في المهنة مما جعلهم يغلقون عياداتهم، لافتًا إن الله سبحانه وتعالى يختبر الأشخاص دائمًا سواء بحرمان من الإنجاب أو تأخير الزواج، لذا فإن الشخص الذي يعيب على هؤلاء الأشخاص يعد شخصًا ناقصًا، مواصلًا: «عيبوا حتى على النبي إنه مخلفش ذكر، بس ده اختبار من ربنا وبيعلي من درجة قرب الإنسان عند ربنا وبيخلي الواحد يشعر بالقناعة والرضا».

المقارنة بشكل صحيح بين الأفراد

وأردف: «المقارنات لازم فيها أعرف أوصل رسالة إزاي وبقول فيها إيه وفي أي وقت، فلو أنا بقارن ابني بابن خالته وأقول انت خايب ده بيقلل من ثقته في نفسه ولكن لو بقوله ليه متبقاش زي أحمد زويل وناجح ده هيحمسه، ويخليه يبذل ما في وسعه فلازم نقول الرسالة بشكل يحمس الشخص لو أنا عارف إمكانيات ابني محاولش أحبطه».