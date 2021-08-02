أستاذ طب نفسي: 30% من الأزواج المصريين يتعرضون للضرب من زوجاتهم

قال الدكتور وليد هندي، أستاذ الطب النفسي، إن المرأة المصرية، تحتل المرتبة الأولى عالميًا، في مسألة ضرب الأزواج، موضحًا أنه من واقع المحاضر المحررة في أقسام الشرطة، فإن 30% من السيدات يضربن أزواجهن.

وأضاف «هندي»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين، أن الأسرة المصرية تدفع فاتورة إهمال التربية لعشرات السنين، ولا يوجد لغة الحوار والأطفال تربوا على العنف، لافتا إلى أن فيلم «المرأة والساطور»، كان يحاكي جريمة قتل فعلية حدثت في قنا، لكن الآن أصبح الناس يحاكون الفن بدلًا من أن يحاكي الفن تصرفات الناس.

وشدد أستاذ الطب النفسي، على أن أهم أسباب الخلافات بين الزوجين، والتي تؤدي في النهاية إلى مشاكل قد تؤدي إلى القتل هي البخل الشديد، والتعاطي والإدمان وتدخل الأهل، حيث إن الزوج «ابن أمه» والزوجة تتعرض للإهانة، وهناك تراكمية من التمييز ضد المرأة.

وأوضح أن المرأة أصبحت لا تركز على الأسلوب الأنثوي في التعامل مع الآخرين، ومهارات الأنوثة لم تعد موجودة في المنزل، وكلما تخلى الرجل عن واجباته اكتسبتها المرأة، لأنها مضطرة تفعل هذا لكي تتعايش مع الحياة.

من جانبها، قالت رشا علي الدين، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة المنصورة، إن مصر يعيش بها 25 مليون أسرة، وإن كانت بعض الأسر ارتكبت بعض الأخطاء، فإن هذا لا يعد ظاهرة، وهذه الأمور تحدث في مصر من فترة طويلة، منذ تصوير فيلم «المرأة والساطور»، مشددة على أن ما تغير هو سرعة انتشار الأخبار في المجتمع، وحاليًا يمكن للخبر أن يصبح «تريند» خلال دقيقتين.

وأضافت: «هذا أصبح كوميديا سوداء ولا يمكن الاستهانة بذلك حتى لو كانت حالة واحدة، والأمر ليس "فني" زي ما الناس تعاملت معه».