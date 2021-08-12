«صحة النواب»: المؤشرات تشير لدخول مصر الموجة الرابعة من كورونا في سبتمبر

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، من تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19»؛ وذلك بسبب عدم التزام الموطنين بالإجراءات الاحترازية.

الموجه الرابعة لكورونا

وقال «حاتم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن كل المؤشرات تتجه إلى دخول مصر الموجة الرابعة من كورونا في سبتمبر المقبل، ما يعنى أن استمرار زيادة نسب الإصابة بالفيروس سيترتب عليها مشكلات عديدة، لاسيما أن الفرق الطبية بجميع مستشفيات الدولة أرهقت على مدار الفترة الماضية من كارثة الفيروس، التي اجتاحت العالم بأثره.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: «لا نريد الدخول في أزمة صحية جديدة، فمصر تحتاج للعمل والبناء، ولذلك علينا اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة من الفيروس»، مشيرا إلى أنه «بدأنا نسمع عن زيادة في إعداد الإصابة بالفيروس، رغم أن المنحنى الوبائي لكورونا في هذا التوقيت من العام الماضي كان منخفضا للغاية».

استمرار الحذر لمواجهة فيروس كورونا

وشدد الدكتور أشرف حاتم، على ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات الطبية، وغسل اليدين وتطهيرها باستمرار، منوها إلى أنه حال الاستمرار في تزايد نسب الإصابة بفيروس كورونا قد تتخذ الدولة بعض الإجراءات لتخفيف التجمعات، ومنها العودة إلى تخفيض أعداد الموظفين بالمصالح الحكومية، وتقليل نسب حضور الطلاب إلى المدارس.

ولفت «حاتم» إلى ضرورة استمرار المواطنين في التسجيل عبر الموقع المخصص للقاحات كورونا، والتابع لوزارة الصحة للحصول على اللقاحات.

لقاح كورونا

وهناك عدد من الخطوات يجب اتباعها لتسجيل الحصول على لقاح كورونا للمسافرين بالخارج، بحيث يختار مركز تطعيم المسافرين، وفق المحافظة التي يسكن بها عبر الرابط المخصص لوزارة الصحة والسكان، الخاص باللقاح.

وعقب ذلك يسجل المواطنين البيانات المطلوبة منه بشكل دقيق وصحيح، ويرسل كود خاص إليه، ثم تتواصل وزارة الصحة لاحقًا مع الراغبين في السفر لتحديد موعد تلقيهم اللقاح، وتوزيعهم على المراكز التي خصصتها لهذا الأمر.