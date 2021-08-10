رئيس «صحة النواب» يحذّر من تصاعد المنحنى الوبائى لكورونا

حذّر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات من تصاعد المنحنى الوبائى لفيروس كورونا فى الأيام الماضية، وذلك بسبب تخلى المواطنين عن اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة شراسة الفيروس.

التزاحم فى المولات والشواطئ الساحلية

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن منحنى انخفاض الإصابة بفيروس كورونا فى مصر كان جيداً فى الفترة الماضية، إلا أن تجاهل ارتداء المواطنين للكمامات الطبية والتزاحم الشديد فى أماكن المولات والمصايف والمناطق الساحلية أثر بشكل كبير فى زيادة أعداد الإصابة.

واستطرد: «إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى ستجرنا إلى عواقب وخيمة، خاصة مع اقتراب حدوث الموجة الرابعة من فيروس كورونا واحتمالات ظهور متحورات جديدة على الفيروس كما حدث فى عدد من الدول وفى مقدمتها متحور «دلتا بلس» لفيروس كورونا، لافتاً إلى خلو مصر من سلالة دلتا المتحور والمنتشر فى أكثر من 100 دولة حتى الآن».

موقع تسجيل لقاح كورونا

وقدم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عدداً من الإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قائلاً: «إن الإجراء الأول يتمثل فى ضرورة الاستمرار فى التسجيل عبر موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، التابع لوزارة الصحة وذلك للحصول على أى نوع من أنواع اللقاحات الموجودة والآمنة، موضحا أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمستخدمة على مستوى العالم، كلها تؤثر فى جميع أنواع الفيروسات المتحورة، ولكن ما يهمنا الآن استمرار حصول المواطنين على الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا ما سيساهم فى تخفيض حدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى أن الإجراء الثانى لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا: الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة باليدين وتطهيرها باستمرار عن طريق الغسيل بالماء والصابون.

الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعى

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الإجراء الثالث والأخير فى مواجهة فيروس كورونا هو الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وبالأخص فى الأماكن المغلقة، حتى نستطيع تخطى هذا الوباء فى الموجة الجديدة بأقل الخسائر وكذلك الالتزام بتناول الأكل الصحى والفواكه المفيدة للجسم.

يشار إلى أن بياناً صادراً عن وزارة الصحة والسكان أفاد بأنه تم رفع جميع الاستعدادات بالمحافظات لمتابعة المستجدات بشأن فيروس كورونا، مع تخصيص أرقام لتلقى استفسارات المواطنين.