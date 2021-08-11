الصناعة: نستهدف إنتاج أول سيارة مصرية إماراتية تعمل بالوقود المزدوج

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية يهمها توطين الصناعة لإيجاد المنتجات التي تحتاجها الدولة، من أجل تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وجذب الاستثمارات المصرية، وكذلك الاستثمارات الخارجية لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، مبنية أن الاتفاق على تصنيع السيارة «البيك آب» جرى عن طريق اتفاق مع الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات، لنقل التكنولوجيا الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإنتاج أول سيارة مصرية إماراتية تعمل بالوقود المزدوج.

نشجع الصناعة المحلية والمصانع العاملة بالغاز الطبيعي

وأضافت «جامع»، في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء: «بقالنا فترة بنشتغل على مباردة السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، وبدأت أول السنة، ونتايجها إيجابية، وبنشجع الصناعة المحلية بمشاركة أكتر من 12 مصنعا تعمل بالغاز الطبيعي».

نستهدف وصول المكون المحلي لأكثر من 45% من السيارة

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي توفر الوقود المستخدم بنسبة 60%، والتوقيع بين الشركة الإماراتية والإنتاج الحربي سيكون البداية من أجل إنتاج سيارات أكثر، ونستهدف أن يكون المكون المحلي أكثر من 45% في هذه السيارة.

وزيرة التجارة والصناعة تكشف عن عدد المتقدمين لإحلال السيارات القديمة

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن عدد المتقدمين لمبادرة إحلال السيارات، وصل إلى 40 ألف شخص، ووصل عدد المنتظرين إلى 23300 شخص.

مبادرة إحلال السيارات

وأطلقت الدولة المصرية مبادرة إحلال السيارات التي تعمل بالبنزين لتعمل بالغاز، وحددت حوافز مالية متعددة حيث سيكون الدعم 22 ألف جنيه للسيارة الملاكي، و45 ألفا للتاكسي، و65 ألف جنيه للميكروباص.

وتقدم البنوك المختلفة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تسهيلات ائتمانية للأشخاص من أجل المشاركة في مبادرة إحلال السيارات، ويشارك فيها 31 بنكا بسعر فائدة تصل إلى 3% لمدة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 10 سنوات.