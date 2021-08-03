الإمارات ترسل طائرتي مساعدات طبية لتونس لدعم جهود مواجهة كورونا

حلّت، ظهر اليوم، الثلاثاء، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان محملتان بكميات من الأكسجين وآلات تنفس اصطناعي ومكثفات أكسجين وتجهيزات للإنعاش والعناية المركّزة، ممنوحة من قبل دولة الإمارات العربية المتّحدة لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة فيروس كوفيد-19، بحسب ما أعلنت الرئاسة التونسة.

وتوجّهت رئاسة الجمهورية التونسية، بفائق الشكر وبالغ الامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما تقدّمه من دعم أخوي متواصل ومدّ تضامني نبيل في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تمر به تونس، حسبما أفادت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتم تسليم هذه المعدات والمستلزمات الطبية بحضور السيّدة نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، والسيّد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والسيّد محمّد الطرابلسي، وزير الصحّة بالنيابة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وسعادة السيّد راشد المنصوري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس.