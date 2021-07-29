ميريام فارس تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات: «بلد معطاء»

أعلنت المطربة اللبنانية ميريام فارس، عبر حسابها بموقع «انستجرام» حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.

ونشرت ميريام مجموعة من الصور في دولة الإمارات، وعلقت قائلة: «كلّي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتابعت: «كل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكامًا وشعبًا».

وفي يونيو الماضي، طرحت ميريام كليب أغنية «غدارة يا دنيا»، الذي صور في مدينة برلين بألمانيا، تحت إدارة المخرج شريف ترحيني؛ إذ قدّمت لوحة استعراضية ترافق العمل، وهذه المرّة اختارت أن تجسّد الرقص المعاصر الذي جمعها بواحد من أهم الراقصين الفرنسيين.

أغنية «غدارة يا دنيا» من كلمات رولى فارس، وألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش وماسترينج في Abbey Road Studios.

ميريام فارس تطرح فيلم «الرحلة»

وطرحت ميريام فارس الشهر الماضي، عبر منصه «نتفليكس» الفيلم الوثائقي «الرحلة»، الذي تطرق إلى تفاصيل وفاة ابن ميريام فارس.

وقالت ميريام عن الشخصية في الفيلم: «في شهر يوليو من عام 2017، تأكد حملي بمولودي الثاني ووقتها كان عندي مشاكل صحية جسمي ما تحمل الحمل وروحت حسيت كأن جزء مني راح حسيت بالذنب مع أنه مش ذنبي وحسيت بالاكتئاب والوحدة وشعور ما بيتوصف ما يحس به غير الست اللي بتمر بنفس الظروف».

احتلّ الفيلم المركز السادس ضمن قائمة أكثر عشرة أفلام عربية وأجنبية تتابع «most popular»، وأكثر 10 أفلام شهرة «top 10 movies»، بالإضافة إلى لائحة الأكثر شهرة «Trending»، بعد تصدره المرتبة الأولى من هذه اللوائح لمدة 7 أيام في مختلف البلدان العربية، من ضمنهم لبنان والمملكة العربية السعودية ومصر، المغرب والكويت.