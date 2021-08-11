بينها تصاريح البناء.. تعرف على خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة

قال المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، إن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة التي وصلت مؤخرا إلى العلمين الجديدة والساحل الشمالي، تقدم العديد من الخدمات، من بينها إصدار تراخيص البناء والهدم والتصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى خدمة إصدار التوكيلات، وخدمات الأحوال المدنية المختلفة من إصدار بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد ووثائق الزواج وغيرها من الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية.

التخطيط: إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة بعد التنسيق مع وزارتي العدل والداخلية

وأوضح «عبدالحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة extra news، اليوم الأربعاء، أن هذه المراكز يجري الدفع بها وتشغيلها بالتعاون مع وزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بالإضافة إلى قطاع الأحوال المدنية وزارة الداخلية.

وأشار مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، إلى أن عملية الدفع بهذا المراكز وكيفية توزيعها استند على نقطة مهمة للغاية، تتمثل في مراعاة مسألة الكثافة السكانية لكل منطقة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمناطق النائية والحدودية.

مساعد وزيرة التخطيط: الإقبال على المراكز المتنقلة يفوق التوقعات

ولفت إلى أن وزارة التخيط بدأت المرحلة الأولى من المشروع، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتقديم خدمات للمحليات، وتقديم خدمة التوكيلات أيضا بالتعاون مع وزارة العدل، كاشاف عن أن السبب وراء الدفع بالمراكز التكنولجية المتنقلة إلى منطقة الساحل الشمالي، في هذا التوقيت يرجع إلى تواجد الكثير من المواطنين بالمناطق الساحلية عموما خلال هذا الوقت من العام، وقد يكون بينهم من هم في حاجة إلى استخدام خدمات هذه المراكز في إصدار التوكيلات.

ولفت إلى أن هناك تفاعلا كبيرا من المواطنين مع المراكز التكنولوجية المتنقلة، كاشفا عن أن إقبال المواطنين على تلك المراكز يفوق ما كانت تتوقعه وزارة التخطيط، بشكل كبير.