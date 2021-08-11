لقاح كورونا استرازينيكا.. كل ما تريد معرفة عن نسبة فاعليته ضد الفيروس

استقبلت وزارة الصحة والسكان، أمس، شحنة جديدة من لقاح كورونا استرازينيكا، وناشدت المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري، مؤكدة أنها تستعد لاستقبال شحنات متنوعة من لقاحات كورونا خلال الشهر الجاري منها لقاح «استرازينيكا» و«جونسون أند جونسون »، و«فايزر».

فاعلية لقاح كورونا «استرازينيكا»

واستعرضت وزارة الصحة والسكان فاعلية لقاح كورونا استرازينيكا، قائلة: «استرازينيكا» أثبت فاعلية بنسبة 76% في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، و100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، لافتة إلى حصول لقاح كورونا استرازينيكا على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.

المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر

ووجهت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها كبار السن والسيدات الحوامل بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وفي حال الخروج يجب اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وقالت الوزارة إن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وقالت الوزارة إن نسب الشفاء وصلت إلى 81% وفقًا لآخر إحصائيات صادرة من الوزارة، مؤكدة أن المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد يشهد حالة من الاستقرار في عدد الإصابات والوفيات، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية.