«الحداد»: الآثار الجانبية للقاح جونسون أقل من أسترازينيكا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن لقاح جونسون آند جونسون فعال وآمن ومن أهم مميزاته أنه من لقاحات الجرعة الواحدة، ولا يحتاج إلى جرعات تنشيطية، كما أن أثاره الجانبية أقل من لقاحي أسترازينيكا والروسي.

وأوضح «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن الآثار الجانبية للقاح جونسون آند جونسون أقل كثيرا من اللقاحات الأخرى، ويمنح الجسم مناعة قوية بجرعة واحدة.

قد يحتاج لجرعة تنشيطية بعد عام

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح: «قد يحتاج الحاصلون على لقاح جونسون إلى جرعة تنشيطية بعد عام، فقد أثبت فاعلية قوية جدا وآثار جانبية محدودة»، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منحت أولوية للراغبين في السفر حتى تستطيع إنهاء إجراءات السفر، كونه معترفًا به في معظم الدول.

وتابع أن اللقاح فعال وآمن جدا لمن تخطت أعمارهم 18 سنة، وجرى تخصيصها للمسافرين للخارج كأولوية أولى: «الدولة تريد توفير جزء كبير من اللقاحات في وقت قصير قبل التعرض لأي موجات أخرى، ولن نقتصر على أي نوع، مثل اللقاح الروسي واللقاح الصيني وجونسون أند جونسون لأننا نريد تطعيم قطاع عريض من المواطنين».

وواصل: «نحن في حاجة إلى أن يتلقى جزء كبير من المجتمع لقاحات كورونا».