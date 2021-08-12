خطوات وأسعار حجز العمرة إلكترونيا عبر تطبيق «اعتمرنا»

بدأت المملكة العربية السعودية، أول أمس الثلاثاء 10 أغسطس الجاري، استقبال الوفود من المعتمرين، وذلك من الدول التي سُمحت لها بدخول المملكة، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين حول العالم للبحث عن خطوات وأسعار حجز العمرة إلكترونيا عبر تطبيق العمرة «اعتمرنا».

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات وأسعار حجز العمرة إلكترونيا عبر تطبيق العمرة «اعتمرنا»، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقراء.

خطوات حجز العمرة إلكترونيا عبر تطبيق العمرة

- في البداية للاستفادة من خدمات موقع العمرة «اعتمرنا»، يجب تحميله من هنـــا لـ IOS، وللأندرويد من هنــــا.

- إدخال البيانات الخاصة بالمواطن، واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.

- يحصل المواطن الراغب في أداء العمرة بعد إدخال البيانات السليمة، على التصريح بالعمرة.

أسعار حجز العمرة

وفي تصريح سابق، قال باسل السيسي، رئيس لجنة إدارة غرفة شركات السياحة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أن الإجراءات الاحترازية ستساهم في رفع أسعار العمرة، متوقعا تضاعف تكلفة العمرة مقارنة بالسنوات الماضية، لتتراوح برامج الرحلات الاقتصادية، ما بين 20 و25 ألف جنيه.

عدد المعتمرين

وفي سياق منفصل، كانت قد أعلنت في وقت سابق وزارة الحج والعمرة، أنه سيتم استقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، ستشمل رحلاتهم زيارة المدينة المنورة، وسيتم الحجز لأداء العمرة من خلال تطبيق «اعتمرنا»، وستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة.

ونوهت «الحج والعمرة» إلى أن عملية التسجيل والحجز والدفع سيكون متاحا إلكترونيا، وأن هناك قرابة 500 شركة عمرة تستعد لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة، وفق اشتراطات التحصين لسلامة المعتمرين، وكذلك المواطنين السعوديين.