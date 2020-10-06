شؤون العمرة بالسعودية: أكثر من 900 ألف شخص سجلوا في تطبيق "اعتمرنا"

قال عبد الرحمن الشمس، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمرة والمشرف على تطبيق "اعتمرنا"، إن الأمور تجري على ما يرام وفق الخطة الموضوعة الخاصة بالعمرة حتى الآن، لافتا إلى أنه أكثر من 900 ألف شخص يرغبون في أداء العمرة وسجلوا على تطبيق "اعتمرنا"، وصدرت تصاريح فعلية لما يقارب 300 ألف شخص، وتسير الأمور بشكل مميز.

وأضاف "الشمس"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك إجراءات عديدة يجري اتخاذها قبل إعطاء التصريح للشخص الذي يريد العمرة، حتى يتم التحقق المسبق من حالته الصحية إن كان مصاب أو مخالط مصاب بفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع تطبيق "توكلنا" التابع لوزارة الصحة السعودية.

وتابع، أن التصريح يجري إعطاؤه من خلال تنسيق على مرحلتين، مرحلة إلكترونية تبدأ من طلب التصريح من خلال الدخول على تطبيق "اعتمرنا"، ويوجد به تكامل تقني مع تطبيق "توكلنا" المرتبط بقواعد بيانات وزارة الصحة، "طالب التصريح يجري التحقق من خلال موجب هويته بعدم وجوده ضمن هذه القواعد، وعدم إصابته أو مخالطته بالمصابين ومن ثم يجري منحه التصريح".

وأضاف: أن المرحلة الثانية التحقق من نقاط التجمع للدخول للمسجد الحرام في هذه المرحلة، لأن الدخول يكون ضمن مجموعات منظمة على كل مجموعة يوجد قائد صحي يتحقق من وجود تصريح، ويكون هناك كشف لدرجة الحرارة، ويتحقق من وضع الكمامات والإجراءات الاحترازية المختلفة، وذلك حرصا على سلامة المعتمرين بشكل كامل في ظل أزمة فيروس كورونا.

وعن أعداد زوار المسجد الحرام والعمرة، أكد أن الأمر يمر بمراحل متتالية، المرحلة الأولى في الوقت الحالي بدأت بـ 6 ألاف معتمر على مستوى اليوم الواحد موزعين على فترات زمنية مختلفة على مدار اليوم، وتنتهي تلك المرحلة نهاية شهر صفر، وبداية من ربيع الأول سيزيد العدد لـ 15 ألف معتمر في اليوم، وهناك تصاعد مستمر بحسب الخطة الزمنية الموضوعة، وهناك مراجعة لحظية ويومية على المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في المعتمرين.